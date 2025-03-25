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Хренин: сегодня мы имеем мобильную и хорошо оснащенную армию

Вооруженные силы Беларуси прошли несколько этапов реформирования, и сегодня страна имеет сильную армию, способную защитить своих граждан.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сравнил, какими были вооруженные силы республики 30 лет назад и сейчас.

«Когда проходят такие эпохальные события, как сегодняшняя инаугурация, волей-неволей оборачиваешься назад. Тридцать лет президентства Александра Григорьевича Лукашенко — это веха не только для страны, но и вооруженных сил Республики Беларусь», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный» перед началом церемонии инаугурации белорусского лидера.

По его словам, уже в первый срок президентства Лукашенко страна приступила к формированию своей армии в том облике, который имеет сейчас. Хренин напомнил, что глава государства уже тогда остановил негативные процессы, которые были результатом ошибок военно-политического руководства в самом начале суверенной жизни Беларуси.

«Они были остановлены. И дальше под руководством нашего президента, главнокомандующего, мы смогли не просто стабилизировать обстановку, а на фундаменте самого лучшего, что было в Советской армии, взять для себя и двигаться в этом направлении», — констатировал министр.