Хренин: сегодня мы имеем мобильную и хорошо оснащенную армию

По его словам, уже в первый срок президентства Лукашенко страна приступила к формированию своей армии в том облике, который имеет сейчас. Хренин напомнил, что глава государства уже тогда остановил негативные процессы, которые были результатом ошибок военно-политического руководства в самом начале суверенной жизни Беларуси.