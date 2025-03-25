В Самаре сократят депутатов

Инициировал проведение реформы губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стала низкая эффективность ныне действующей двухуровневой системы МСУ. С 2016 года помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все девять районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти (глава, администрация и совет депутатов). Для формирования районных советов проводятся выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.