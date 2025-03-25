Губдума дала добро на эвакуацию авто ради уборки улиц Самары

Обсуждение инициативы в стенах парламента длилось практически всю зиму. Хотя именно в этот период эвакуация авто, мешающих уборке снега с дорог, была наиболее актуальной. Однако законопроект направлен не только на зимние периоды благоустройства, но и на круглогодичные земляные работы и иные мероприятия, которые связаны с благоустройством.