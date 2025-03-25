Церемония инаугурации Александра Лукашенко — прямая трансляция

Церемонию инаугурации транслируют все государственные телеканалы.
Согласно белорусской Конституции, президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов. На церемонию приглашены более 1100 человек.
Белорусский формат инаугурации не предусматривает присутствия на церемонии глав зарубежных стран. Ранее торжественные церемонии принесения присяги проходили в присутствии зарубежных гостей. Россию на церемонии инаугурации представляет посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Ранее сообщалось, что глава государства приедет на церемонию инаугурации в сопровождении эскорта из девяти мотоциклов.
Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.