Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церемония инаугурации Александра Лукашенко — прямая трансляция

Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня приносит присягу. Торжественную церемонию смотрите на видео.

Источник: Sputnik.by

Церемонию инаугурации транслируют все государственные телеканалы.

Согласно белорусской Конституции, президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов. На церемонию приглашены более 1100 человек.

Белорусский формат инаугурации не предусматривает присутствия на церемонии глав зарубежных стран. Ранее торжественные церемонии принесения присяги проходили в присутствии зарубежных гостей. Россию на церемонии инаугурации представляет посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Ранее сообщалось, что глава государства приедет на церемонию инаугурации в сопровождении эскорта из девяти мотоциклов.

Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.