Церемония инаугурации Александра Лукашенко — прямая трансляция

Согласно белорусской Конституции, президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов. На церемонию приглашены более 1100 человек.