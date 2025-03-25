Майя Санду созывает Высший совет безопасности: что в повестке

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает во вторник заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Как отмечает источник, заседание станет «продолжением усилий по укреплению безопасности избирательного процесса».
Члены ВСБ «изучат прогресс, достигнутый в борьбе с политической и электоральной коррупцией, предотвращении манипулирования информацией и внешнего влияния на избирательный процесс, а также предотвращении незаконного финансирования политических партий».
Также будут обсуждаться меры, необходимые для укрепления кибербезопасности в контексте намеченных на осень очередных парламентских выборов.