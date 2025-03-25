Из бойцов спецоперации в Новосибирской области хотят сделать управленцев

В Новосибирской области завершился первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири», в рамках которой готовят кадры на руководящие должности в органах власти, а также в государственных и муниципальных предприятиях. Заявки подали около 750 человек. Об этом рассказал Андрей Травников в своих соцсетях.