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Из бойцов спецоперации в Новосибирской области хотят сделать управленцев

Для этого создана программа «Герои НовоСибири», заявки на участие подали почти 750 участников.

Источник: Reuters

В Новосибирской области завершился первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири», в рамках которой готовят кадры на руководящие должности в органах власти, а также в государственных и муниципальных предприятиях. Заявки подали около 750 человек. Об этом рассказал Андрей Травников в своих соцсетях.

Так, во второй этап прошли почти 400 участников СВО. Теперь им необходимо пройти тестирование и собеседование, участвовать в политической жизни области.

«Для этого участники получат профессиональную переподготовку, консультации от персональных наставников, необходимые знания и навыки, научатся создавать и воплощать социально значимые проекты», — написал Андрей Травников.

Тех, кто не прошёл во второй этап, внесли в список резерва. Бойцов попробуют привлечь в другие стороны общественной жизни.