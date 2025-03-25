В Саудовской Аравии началась еще одна встреча делегаций США и Украины

24 марта стало известно, что делегации России и США провели переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Эр-Рияде. Главной темой обсуждений стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча продолжалась 12 часов, в течение которых стороны также обсуждали прекращение огня на территории Украины и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта. Более подробную информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном можно найти в материале «Газеты.Ru».