Одобрили единогласно: депутаты Гордумы выступили за включение в границы Челябинска поселков Западный и Пригородный

Зампредседателя Городской думы Кирилл Матвеев разъяснил один из вопросов, тревожащих жителей поселков: скорректируют ли ставки по кредитам после того, как Западный и Пригородный станут частью Челябинска. Дело в том, что проценты по сельской ипотеке ниже, чем по обычной, «городской». По словам Матвеева, депутаты сделали запрос в региональное Министерство сельского хозяйства.