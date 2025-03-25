Одобрили единогласно: депутаты Гордумы выступили за включение в границы Челябинска поселков Западный и Пригородный

— Единогласно 35 присутствующих депутатов проголосовали за изменение границ Челябинского городского округа, — сообщил после заседания председатель гордумы Сергей Буяков.
Ранее объединение Челябинска с поселками одобрили депутаты Сосновского района. Однако Западный и Пригородный пока не будут включены в состав Челябинска. Чтобы это произошло, необходимо внести изменения в региональное законодательство. Их предстоит одобрить депутатам Заксобрания Челябинской области, только тогда границы города изменятся.
Зампредседателя Городской думы Кирилл Матвеев разъяснил один из вопросов, тревожащих жителей поселков: скорректируют ли ставки по кредитам после того, как Западный и Пригородный станут частью Челябинска. Дело в том, что проценты по сельской ипотеке ниже, чем по обычной, «городской». По словам Матвеева, депутаты сделали запрос в региональное Министерство сельского хозяйства.
— Для ранее выданных ипотек ставка не изменится, — сообщил Кирилл Матвеев ответ Минсельхоза.