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Николай Лукашенко поделился эмоциями перед инаугурацией

Белорусский президент во Дворце Независимости в присутствии более, чем тысячи гостей в седьмой раз принесет присягу в качестве главы государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко поделился своими эмоциями перед инаугурацией Александра Лукашенко во Дворце Независимости.

«Ощущение праздника, гордости и выполненного долга в определенный период времени», — сказал Николай на видео в Telegram-канале Russia Today.

По его словам, церемония инаугурации вызывает и чувство ответственности за будущее, потому что она знаменует собой начало нового периода.

Во вторник во Дворце Независимости Александр Лукашенко в присутствии более 1100 гостей в торжественной обстановке принесет присягу в качестве президента Беларуси.

Затем на площади Государственного флага военнослужащие принесут присягу главнокомандующему.