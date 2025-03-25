Николай Лукашенко поделился эмоциями перед инаугурацией

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко поделился своими эмоциями перед инаугурацией Александра Лукашенко во Дворце Независимости.
«Ощущение праздника, гордости и выполненного долга в определенный период времени», — сказал Николай на видео в Telegram-канале Russia Today.
По его словам, церемония инаугурации вызывает и чувство ответственности за будущее, потому что она знаменует собой начало нового периода.
Во вторник во Дворце Независимости Александр Лукашенко в присутствии более 1100 гостей в торжественной обстановке принесет присягу в качестве президента Беларуси.
Затем на площади Государственного флага военнослужащие принесут присягу главнокомандующему.