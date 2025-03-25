Александр Гусев предложил расширить программу поддержки населения в Воронежской области

Социальные контракты помогают людям с доходом ниже установленного в регионе прожиточного минимума, попавшим в сложную жизненную ситуацию, получить поддержку государства. Программа реализуется в регионе уже несколько лет, и за это время успела доказать свою эффективность. Контракты, как правило, заключаются на срок от трех месяцев до одного года, в этот период граждане могут рассчитывать на помощь при поиске работы, открытии собственного бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства, предусмотрены денежные выплаты.
По словам Ольги Сергеевой, министра соцзащиты Воронежской области, в период с 2021 по 2024 годы в Воронежской области было подписано почти 12 тысяч таких соглашений. На поддержку населения власти направили 1,9 млрд рублей. Только за прошлый год в регионе было заключено 2 895 контрактов, большинство из которых связаны с поиском работы и осуществлением предпринимательской деятельности.
Поддержка населения в части субсидий на открытие собственного бизнеса в целом положительно влияет на развитие региона. Так, создатели фермы по выращиванию цветов и рассады, которая располагается в Поворинском районе, за несколько лет получили от властей порядка 10,7 млн рублей. Все эти средства уже вернулись в бюджет в качестве налогов. А маленькая семейная компания теперь известна далеко за пределами Воронежской области.
Глава региона высоко оценил реализацию регионального проекта по поддержке населения, предложив подумать над возможностью расширения программы. В частности, речь идет о заключении подобных контрактов с участниками специальной военной операции. Такой формат сейчас как раз рассматривают и прорабатывают на федеральном уровне.
«Просьба следить за выходом нормативной документации и сделать прогноз, чтобы заложить наше софинансирование в бюджет», — попросил глава региона.