Александр Гусев предложил расширить программу поддержки населения в Воронежской области

Социальные контракты помогают людям с доходом ниже установленного в регионе прожиточного минимума, попавшим в сложную жизненную ситуацию, получить поддержку государства. Программа реализуется в регионе уже несколько лет, и за это время успела доказать свою эффективность. Контракты, как правило, заключаются на срок от трех месяцев до одного года, в этот период граждане могут рассчитывать на помощь при поиске работы, открытии собственного бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства, предусмотрены денежные выплаты.