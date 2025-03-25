Армения не будет пересматривать позицию в отношении ОДКБ

«Не думаю, что по вопросу ОДКБ что-то поменяется. Что там пересматривать в отношениях? Это ОДКБ должна пересмотреть, понять, существует она или нет. Если существует, заявить, где границы этого существования, и что она должна сделать и чего не сделала», — приводит «Интерфакс» ответ Симоняна журналистам.