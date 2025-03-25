Армения не будет пересматривать позицию в отношении ОДКБ

«Не думаю, что по вопросу ОДКБ что-то поменяется. Что там пересматривать в отношениях? Это ОДКБ должна пересмотреть, понять, существует она или нет. Если существует, заявить, где границы этого существования, и что она должна сделать и чего не сделала», — приводит «Интерфакс» ответ Симоняна журналистам.
Спикер армянского парламента уточнил, что отношения России и Армении остаются прежними. Политик объяснил, что проблемы между двумя странами действительно были, но вектор Армении по отношению к Российской Федерации не изменился. Симонян подчеркнул, что Армения отстаивает суверенитет и независимость: «когда Армению обманывают или когда она с чем-то не согласна», власти страны делают соответствующие заявления.
По словам спикера, Армения «никогда не говорила, что прекращает свои отношения с какой-либо страной, в том числе с Россией». Политик считает, что в Армении не должны постоянно муссировать тему о напряженности в армяно-российских отношениях и способствовать сохранению натянутых отношений.
В декабре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является участником ОДКБ, страна не вернется в состав объединения. Он добавил, что Армения поставила на паузу членство в ОДКБ. Причиной такого решения он назвал невыполнение организацией обязательств по обеспечению безопасности республики Армения.