Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. В Минске состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко — он занял высший государственный пост Белоруссии в седьмой раз, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла во Дворце Независимости в белорусской столице. Там присутствовали члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты нижней и верхней палат парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, а также другие приглашенные, всего более 1,1 тысячи человек.
Лукашенко, держа правую руку на специальном издании Конституции, принес присягу:
«Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82 процента голосов. В 2020 году он получил 80,1 процента, в 2015-м — 83,47 процента, в 2010-м — 79,65 процента, в 2006-м — 83 процента, в 2001-м — 75,65 процента, а в 1994-м победил во втором туре с 80,34 процента.