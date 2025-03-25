Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82 процента голосов. В 2020 году он получил 80,1 процента, в 2015-м — 83,47 процента, в 2010-м — 79,65 процента, в 2006-м — 83 процента, в 2001-м — 75,65 процента, а в 1994-м победил во втором туре с 80,34 процента.