Лукашенко обратился к своим соперникам на президентских выборах

«Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее — вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше: полмира мечтает о нашей “диктатуре” — диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — заявил глава государства.