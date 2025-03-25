Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Это будет седьмой срок Лукашенко на посту президента. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей. Явка в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).