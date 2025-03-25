Лукашенко: полмира мечтает о нашей диктатуре

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Демократии в Беларуси больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая во Дворце Независимости.
Во вторник он на церемонии инаугурации торжественно принес клятву главы государства и официально вступил в должность президента.
«Полмира мечтает о нашей диктатуре — диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что каждый в Беларуси имеет конституционное право и возможности высказаться. Обращаясь к оппонентам из-за рубежа, президент сказал, что многие из них продолжают учить белорусов жизни, отрабатывая гранты западных демократий.
«Расследование новой администрации Трампа вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID, госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году. Помните этот мятеж», — констатировал белорусский лидер.