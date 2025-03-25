Нацармия Молдовы проведет учения резервистов

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Национальная армия Молдовы проведет учения с резервистами Вооруженных сил в апреле, мае и ноябре, сообщили в Минобороны страны.
«Учения продлятся пять дней и будут направлены на проверку навыков резервистов, а также на их ознакомление с техникой и вооружением Национальной армии», — информирует оборонное ведомство.
Первые в этом году учения пройдут с 7 по 11 апреля.
При этом лица, подлежащие участию в учениях, будут вызываться повестками в территориальные военные центры по месту жительства.
Подобные учения организовывались и в предыдущие годы в соответствии с требованиями Закона о резерве Вооруженных сил, а также о Плане подготовки Национальной армии на текущий год.
В прошлом году резервисты собирались на учения в марте, мае, июне и июле.
Министерство обороны дополнительно проинформирует граждан о сроках проведения учений.