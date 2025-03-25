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Нацармия Молдовы проведет учения резервистов

Министерство обороны Молдовы озвучило даты проведения в стране учений резервистов.

Источник: Armata Naţională

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Национальная армия Молдовы проведет учения с резервистами Вооруженных сил в апреле, мае и ноябре, сообщили в Минобороны страны.

«Учения продлятся пять дней и будут направлены на проверку навыков резервистов, а также на их ознакомление с техникой и вооружением Национальной армии», — информирует оборонное ведомство.

Первые в этом году учения пройдут с 7 по 11 апреля.

При этом лица, подлежащие участию в учениях, будут вызываться повестками в территориальные военные центры по месту жительства.

Подобные учения организовывались и в предыдущие годы в соответствии с требованиями Закона о резерве Вооруженных сил, а также о Плане подготовки Национальной армии на текущий год.

В прошлом году резервисты собирались на учения в марте, мае, июне и июле.

Министерство обороны дополнительно проинформирует граждан о сроках проведения учений.