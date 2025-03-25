Лукашенко о своей предвыборной программе: все, что пообещали, будет сделано

«Контуры нашей стратегии обозначены в предвыборной программе. И вы знаете: все, что мы пообещали, будет сделано. С вами вместе. Во имя благополучия страны и белорусского народа. Чтобы Беларусь шагнула вперед. Крепкая экономика — наша политика и залог успеха. Перспективные инвестиционные проекты, инновационные производства, новые рабочие места — базисные задачи предстоящей пятилетки», — сказал глава государства.