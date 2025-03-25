Лукашенко обратился к оппозиции

«Благодаря вам, продавшим родину за гранты, а точнее вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди всё видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.