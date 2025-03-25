Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025

Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. За несколько минут до прибытия Лукашенко в зал внесли Государственный флаг Беларуси, а также штандарт президента. Маршрут движения кортежа главы государства до Дворца Независимости в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов прошел по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей.