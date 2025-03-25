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Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025

Лукашенко принял присягу и вступил в должность президента Беларуси 25 марта 2025.
Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025 года. Полное видео церемонии вступления в должность президента Беларуси можно посмотреть здесь.

Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. За несколько минут до прибытия Лукашенко в зал внесли Государственный флаг Беларуси, а также штандарт президента. Маршрут движения кортежа главы государства до Дворца Независимости в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов прошел по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей.

В начале торжественной церемонии инаугурации к месту проведения внесли Конституцию. Открыл церемонию глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Он объявил, что волей белорусского народа в условиях свободных и демократических выборов президентом Беларуси был избран Александр Лукашенко.

После этого Лукашенко на белорусском языке произнес присягу, положив правую руку на Конституцию:

— Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.

После этого прозвучал Государственный гимн Беларуси, после этого президент подписал акт о принесении присяги. Затем председатель ЦИК вручил Лукашенко удостоверение президента Беларуси.

Тем временем Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку.

Ранее экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о том, как получила свою должность: «Так и сказала коллегам в Бобруйске: я вернусь, не волнуйтесь, пусть все бумаги ждут меня».