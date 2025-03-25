Песков прокомментировал фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

«Я бы это никак не комментировал. Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях», — сказал Песков журналистам на вопрос о снимке Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.