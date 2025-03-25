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Песков прокомментировал фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Снимок Владимира Зеленского на фоне изображения горящего Кремля не красит лидера киевского режима и иллюстрирует его уровень духовного развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фотографией Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.

«Я бы это никак не комментировал. Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях», — сказал Песков журналистам на вопрос о снимке Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.