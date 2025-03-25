Лукашенко высказался о западных санкциях

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Белоруссия не прогибается под давлением, поэтому на неё обрушили «водопад санкций», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей инаугурационной речи.
«То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в стране полноценно развивается космическая отрасль. Если не так давно страна начинала с производства оборудования для космической техники, то сегодня Белоруссия участвует в международных исследовательских программах, запускает спутники, отметил Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.