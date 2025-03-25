Лукашенко высказался о западных санкциях

«То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому нас обрушили водопад санкций. Нечистая, нечестная экономическая конкуренция в самом примитивном виде. Да и не только экономическая. Но даже в этих условиях мы немало сделали, шагнули вперёд, освоив новые компетенции», — сказал Лукашенко.