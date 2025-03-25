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Лукашенко сделал комплимент белорусскому народу и признался, что он — счастливый Президент

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сделал комплимент белорусскому народу и признался, что он — счастливый Президент. Об этом он заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Новый период президентских полномочий — это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи. Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого», — сказал глава государства.

«Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я — счастливый Президент, а Беларусь — страна, в которой хочется жить», — подчеркнул Александр Лукашенко.