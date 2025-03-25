Лукашенко сделал комплимент белорусскому народу и признался, что он — счастливый Президент

«Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я — счастливый Президент, а Беларусь — страна, в которой хочется жить», — подчеркнул Александр Лукашенко.