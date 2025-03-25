Лукашенко на инаугурации: выбор сделан, наступает время новых побед!

«Наша победа — это новый исторический шанс, возможность сделать еще больше на благо родной Беларуси. Поэтому главное — вы живете в своей стране, на своей земле. Поэтому никогда нигде вы не должны никого бояться. Вы — хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, и не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой», — сказал Президент.
«Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем! Выбор сделан, наступает время новых побед!» — заявил белорусский лидер.