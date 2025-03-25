Лукашенко на инаугурации: выбор сделан, наступает время новых побед!

«Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем! Выбор сделан, наступает время новых побед!» — заявил белорусский лидер.