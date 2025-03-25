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Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID

Лукашенко вспомнил про Трампа и вопиющие факты про USAID во время инаугурации.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации 25 марта вспомнил президента США Дональда Трампа и вопиющие факты об USAID. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных «демократий», — сказал глава государства.

Президент Беларуси добавил, что расследование новой Администрации Трампа выкрыло вопиющие случаи финансирования USAID, а также NED госпереворотов, цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году:

— Помните этот мятеж… Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее — вопреки, мы стали сильнее., — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку.