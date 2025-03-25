Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации 25 марта вспомнил президента США Дональда Трампа и вопиющие факты об USAID. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных «демократий», — сказал глава государства.
Президент Беларуси добавил, что расследование новой Администрации Трампа выкрыло вопиющие случаи финансирования USAID, а также NED госпереворотов, цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году:
— Помните этот мятеж… Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее — вопреки, мы стали сильнее., — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку.