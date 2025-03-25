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Лукашенко назвал приоритеты на предстоящую пятилетку

По словам белорусского лидера, Беларусь обладает уникальным научным потенциалом во многих сферах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на церемонии инаугурации во Дворце Независимости назвал основные приоритеты на предстоящую пятилетку.

Глава государства отметил, что контуры белорусской стратегии обозначены предвыборной программой, и все, что обещано, будет сделано.

«С вами вместе. Во имя благополучия страны и белорусского народа, чтобы Беларусь шагнула вперед в будущее», — заявил Лукашенко.

В числе главных задач на предстоящую пятилетку он назвал перспективные инвестиционные проекты, инновационное производство и новые рабочие места.

Беларусь обладает колоссальным и даже уникальным научным потенциалом во многих сферах. У нас есть все, чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку, поэтому надо усиливать традиционные наши конструкторские, инженерные и другие школы.

Александр Лукашенко

Технологии без хайпа и жилье

При этом глава белорусского государства отметил, что это вовсе не значит «бежать за новомодными трендами», на которых принято хайповать. В качестве примера он привел искусственный интеллект и квантовый компьютер.

«Нам не нужны технологии ради технологий — они должны приносить реальную пользу и давать конкретный результат. Главное понять, что из этого массива новшеств действительно дает новое качество, экономит ресурсы, заметно облегчает и улучшает жизнь людей», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что на предстоящую пятилетку поставлена задача прекратить стягивание трудовых ресурсов в Минск и крупные города.

«У нас компактная страна и мы можем себе позволить эффективное для государства и удобное для людей распределение рабочих мест по всей территории», — сказал Лукашенко.

Для этого, продолжил он, необходимо выравнивать возможности, где бы ни жили белорусы — в больших деревнях, агрогородках районных центрах — везде должны быть условия, как в столице.

Также Лукашенко отметил, что качественные дороги и доступный транспорт должны стать приоритетом номер один, а вторым приоритетом — пересмотр жилищной политики.

«Естественно и понятно желание каждого человека — иметь свое жилье. Поэтому задача государства — масштабная программа государства доступного арендного жилья, привязанного к новым рабочим местам», — заключил президент.