Лукашенко назвал приоритеты на предстоящую пятилетку

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на церемонии инаугурации во Дворце Независимости назвал основные приоритеты на предстоящую пятилетку.
Глава государства отметил, что контуры белорусской стратегии обозначены предвыборной программой, и все, что обещано, будет сделано.
«С вами вместе. Во имя благополучия страны и белорусского народа, чтобы Беларусь шагнула вперед в будущее», — заявил Лукашенко.
В числе главных задач на предстоящую пятилетку он назвал перспективные инвестиционные проекты, инновационное производство и новые рабочие места.
Беларусь обладает колоссальным и даже уникальным научным потенциалом во многих сферах. У нас есть все, чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку, поэтому надо усиливать традиционные наши конструкторские, инженерные и другие школы.
Технологии без хайпа и жилье
При этом глава белорусского государства отметил, что это вовсе не значит «бежать за новомодными трендами», на которых принято хайповать. В качестве примера он привел искусственный интеллект и квантовый компьютер.
«Нам не нужны технологии ради технологий — они должны приносить реальную пользу и давать конкретный результат. Главное понять, что из этого массива новшеств действительно дает новое качество, экономит ресурсы, заметно облегчает и улучшает жизнь людей», — подчеркнул Лукашенко.
Президент также отметил, что на предстоящую пятилетку поставлена задача прекратить стягивание трудовых ресурсов в Минск и крупные города.
«У нас компактная страна и мы можем себе позволить эффективное для государства и удобное для людей распределение рабочих мест по всей территории», — сказал Лукашенко.
Для этого, продолжил он, необходимо выравнивать возможности, где бы ни жили белорусы — в больших деревнях, агрогородках районных центрах — везде должны быть условия, как в столице.
Также Лукашенко отметил, что качественные дороги и доступный транспорт должны стать приоритетом номер один, а вторым приоритетом — пересмотр жилищной политики.
«Естественно и понятно желание каждого человека — иметь свое жилье. Поэтому задача государства — масштабная программа государства доступного арендного жилья, привязанного к новым рабочим местам», — заключил президент.