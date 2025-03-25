Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что натовские войска стоят на пороге страны, Запад делает все, чтобы втянуть её в конфликт.
«Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, что втянуть Беларусь в конфликт», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.