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Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт.

Источник: AP 2024

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что натовские войска стоят на пороге страны, Запад делает все, чтобы втянуть её в конфликт.

«Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, что втянуть Беларусь в конфликт», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.