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Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников

Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников и не сбежит.

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он никогда не предаст своих сторонников и не сбежит.

«Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем. Выбор сделан. Наступает время новых побед», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.