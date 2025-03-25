Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации 25 марта сказал, что выборы в нашей стране могут служить международным эталоном.
«За эти годы нам удалось сформировать стандарт проведения выборов, который может служить международным эталоном», — отметил Александр Лукашенко.
Он поблагодарил избирателей, которые отдали за него голос, а также молодежь, назвав ее достойной сменой. Александр Лукашенко выразил свою благодарность доверенным лицам, избирательным комиссиям, участникам культурных и спортивных мероприятий, СМИ.
«В авангарде электоральной кампании — учителя, медики, как всегда, в большинстве своем — наши любимые женщины. Большое вам спасибо!», — сказал Александр Лукашенко.
Мы писали, что Александр Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025 (все подробности здесь). А еще Александр Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку (здесь подробнее).
25 марта в Минске проходит инаугурация президента страны. Фото: president.gov.by.