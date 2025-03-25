Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном

Мы писали, что Александр Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025 (все подробности здесь). А еще Александр Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку (здесь подробнее).