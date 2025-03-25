В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко

«Не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.