Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии не позволят превратить свободу слова в дубину.

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не позволит превратить свободу слова в дубину для собственного разрушения.

«Не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.