В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не позволит превратить свободу слова в дубину для собственного разрушения.
«Не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.