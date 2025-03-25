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Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии

Лукашенко: у Белоруссии много друзей и партнеров, в частности, Россия и Китай.

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия — страна, в которой хочется жить.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.

«К счастью, у нас много друзей и союзников — братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества независимых государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы — нация, достойная уважения», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.