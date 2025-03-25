Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии

«К счастью, у нас много друзей и союзников — братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества независимых государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы — нация, достойная уважения», — заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.