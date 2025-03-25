Напор не будем снижать: глава Лошкин рассказал, как расселить 140 аварийных домов

Об этом глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил во время доклада по итогам 2024 года заседании городской думы.
— Мы понимаем, что задача для нас достаточно серьезная, — сказал Алексей я Лошкин. — В прошлом году было произведено рекордное финансирование — почти 700 млн рублей. Это 30 домов, которые в прошлом году были охвачены. Плюс расселяли Героев танкограда, 94, который не попадал в список.
В 2024 году удалось расселить 8 домов, ещё 23 сейчас в процессе. В этом году по подсчетам главы города на расселение будет направлено из разных источников около 550 млн рублей.
— Чтобы напор не снижать, я принял решение дофинансировать программу расселения на 250 млн. рублей, — уточнил Алексей Лошкин. — Когда мы говорим об аварийном жилье, не надо забывать про комплексное развитие территорий — Мы делаем на него большую ставку. 8 миллиардов в бюджете на эту программу просто нет.
Только в первом полугодии этого года на торги в Челябинске выставят 12 территорий комплексного развития. На восьми из них находятся 23 аварийных дома.