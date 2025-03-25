Напор не будем снижать: глава Лошкин рассказал, как расселить 140 аварийных домов

— Мы понимаем, что задача для нас достаточно серьезная, — сказал Алексей я Лошкин. — В прошлом году было произведено рекордное финансирование — почти 700 млн рублей. Это 30 домов, которые в прошлом году были охвачены. Плюс расселяли Героев танкограда, 94, который не попадал в список.