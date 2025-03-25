В Пермском аэропорту сменился генеральный директор

Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначена Светлана Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В авиаотрасли Светлана работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. С 2018 года занимала должность первого заместителя генерального директора аэропорта Пермь.
«Светлана Архипова имеет множество отраслевых наград, среди которых — грамота министерства транспорта РФ и благодарственное письмо губернатора Пермского края», — добавили в пресс-службе «Большого Савина».
Отмечается, что ранее занимавший пост руководителя аэропорта Александр Кулюкин, назначен заместителем генерального директора «Новапорт Холдинг» по производству.