Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском аэропорту сменился генеральный директор

Пост заняла Светлана Архипова.

Источник: пресс-служба пермского аэропорта

Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначена Светлана Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В авиаотрасли Светлана работает 44 года. Ее карьера началась с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. С 2018 года занимала должность первого заместителя генерального директора аэропорта Пермь.

«Светлана Архипова имеет множество отраслевых наград, среди которых — грамота министерства транспорта РФ и благодарственное письмо губернатора Пермского края», — добавили в пресс-службе «Большого Савина».

Отмечается, что ранее занимавший пост руководителя аэропорта Александр Кулюкин, назначен заместителем генерального директора «Новапорт Холдинг» по производству.