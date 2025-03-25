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Церемония вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко 25 марта 2025: полное видео

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси 25 марта 2025 — полное видео.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси 25 марта 2025 года. Полное видео церемонии опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Торжественную церемонию во Дворце Независимости открыл председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Он объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных, демократических выборов президентом страны был избран Александр Лукашенко.

После этого Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, на белорусском языке произнес присягу:

— Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.

После слов присяги, произесенных главой государства, на торжественной церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси. Затем Александром Лукашенко был подписан акт о принесении присяги. После этого глава ЦИК вручил Лукашенко удостоверение президента Беларуси.

Напомним, что кортеж главы государства на церемонию инаугурации во Дворец Независимости проехал по двум главным проспектам Минска — Победителей и Независимости.

Ранее Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку.

Кстати, Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.