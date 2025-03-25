Церемония вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко 25 марта 2025: полное видео

После слов присяги, произесенных главой государства, на торжественной церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси. Затем Александром Лукашенко был подписан акт о принесении присяги. После этого глава ЦИК вручил Лукашенко удостоверение президента Беларуси.