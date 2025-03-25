Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Содержание переговоров не будет обнародоваться.
Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну, а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании.
Москва и Вашингтон пока не планируют разговор на высшем уровне, но эти планы можно быстро изменить при необходимости.
Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины пока не планируется.
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь.
Россия постоянно указывает мировому сообществу на то, что Киев охотится на российских журналистов, однако многие вместо реакции непростительно молчат.