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Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 25 марта

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail собрала ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Делегации России и США провели в Эр-Рияде технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Содержание переговоров не будет обнародоваться.

Сейчас доклады, сделанные [делегациями] в столицы, анализируются, ну, а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва и Вашингтон пока не планируют разговор на высшем уровне, но эти планы можно быстро изменить при необходимости.

Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины пока не планируется.

По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь.

Россия постоянно указывает мировому сообществу на то, что Киев охотится на российских журналистов, однако многие вместо реакции непростительно молчат.