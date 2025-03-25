В Нацбанке Казахстана объяснили требование БВУ к ряду предприятий прекратить экспорт в РФ

АЛМАТЫ, 25 мар — Sputnik. В Нацбанке Казахстана объяснили требование казахстанских банков к ряду предприятий отказаться от экспорта в Россию.
Депутаты мажилиса озвучили «крик о помощи» казахстанских машиностроительных заводов. Те из них, кто имеет деловые связи с российскими партнерами, столкнулись с «отказом казахстанских банков в кредитовании и проведении платежей».
В результате экспорт их продукции в Россию сократился на 15%.
От некоторых заводов банки стали требовать гарантийные письма «об отказе от экспорта готовой продукции в Россию, под угрозой закрытия кредитных линий».
«Казахстанские банки при обслуживании платежей и переводов денег учитывают санкционные риски и проводят необходимый анализ транзакций клиентов в рамках внутренней системы управления рисками», — уточнил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
По его словам, на сегодня более 20 казахстанских компаний включены в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и Японии за поставки санкционных товаров в Россию.