Лукашенко поручил сделать туризм в Беларуси национальным проектом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать туризм в республике национальным проектом. Соответствующую задачу Александр Лукашенко поставил во вторник, 25 марта 2025 года на церемонии инаугурации, местом проведения которой стал Дворец Независимости. Как подчеркнул вступивший в должность президент, эта задача должна быть реализована в следующий пятилетний период.