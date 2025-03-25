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Лукашенко поручил сделать туризм в Беларуси национальным проектом

Александр Лукашенко поручил сделать туризм в Беларуси национальным проектом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать туризм в республике национальным проектом. Соответствующую задачу Александр Лукашенко поставил во вторник, 25 марта 2025 года на церемонии инаугурации, местом проведения которой стал Дворец Независимости. Как подчеркнул вступивший в должность президент, эта задача должна быть реализована в следующий пятилетний период.

— Задача пятилетки — сделать туризм национальным проектом. Открыть миру наши историю, культуру и язык. Эта индустрия по значимости и экономическому потенциалу не уступает, например, машиностроению, — констатировал Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном (тут про это).