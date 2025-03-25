Генконсульство России в Гродно переехало в новое здание

ГРОДНО, 25 мар — Sputnik. Генеральное консульство России в Гродно с 24 марта сменило адрес и переехало в новое здание в центре города — по адресу Городничанская, 40.
Как сообщили в Генконсульстве, новое здание расположено в более удобном для посетителей месте, чем предыдущее помещение по улице Цегляной. Это центр города, рядом много остановок общественного транспорта.
Генконсульство ведет прием посетителей ежедневно с 9 до 13 часов по ограниченному кругу консульских действий. Это временная мера, пока в здании завершаются работы по техническому оснащению помещений.
В Генконсульстве РФ в Гродно совершают следующие консульские действия: прием документов на получение загранпаспортов сроком на пять лет на оформление справок об отсутствии судимости, нотариальное удостоверение документов, выдача готовых документов, консульский учет, акты о личной явке (для начисления пенсий), уведомление о приобретении иностранного гражданства или вида на жительство, консультационные услуги.
Вскоре Генконсульство планирует перейти на полноформатный режим работы. Посетителям важно знать, что вход в новое здание для граждан организован со стороны улицы Социалистическая, 37. Со стороны улицы Городничанской находится служебный проезд.
Как ранее сообщал Sputnik, Генконсульство России в Гродно открылось в конце декабря 2022 года и чуть более двух лет размещалось по адресу Цегляная, 2/2 рядом с Коложским парком и Дворцом творчества детей и молодежи.