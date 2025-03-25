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В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском

Депутат Рады Гончаренко призвал Киев разорвать дипотношения с Минском.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения.

«Межфракционное депутатское объединение “За демократическую Беларусь” Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, помещение белорусского посольства в Киеве передать демократическим силам Беларуси», — говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале депутата рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Киев вблизи границы с Белоруссией держит большой контингент военнослужащих. В прошлом году Лукашенко сообщал, что Украина сосредоточила там группировку войск в 120 тысяч человек.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.