В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения.
«Межфракционное депутатское объединение “За демократическую Беларусь” Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, помещение белорусского посольства в Киеве передать демократическим силам Беларуси», — говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале депутата рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Киев вблизи границы с Белоруссией держит большой контингент военнослужащих. В прошлом году Лукашенко сообщал, что Украина сосредоточила там группировку войск в 120 тысяч человек.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.