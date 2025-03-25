Военные принесли присягу Лукашенко и белорусскому народу

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Военнослужащие Беларуси принесли присягу вновь избранному президенту республики Александру Лукашенко и народу страны, передает корреспондент Sputnik.
Церемония инаугурации белорусского лидера прошла во вторник во Дворце Независимости. После этого торжественные мероприятия переместились на Площадь Государственного флага, расположенную возле официальной резиденции главы государства.
Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.