«Образец настоящей конкуренции». Лукашенко обратился к экс-кандидатам на выборах президента после инаугурации

Лукашенко указал на то, что белорусы берегут мир, который беглые ставят под угрозу, обеспечивают благополучие, которое те ставят под удар, когда выпрашивают «у своих хозяев санкции и бомбы». И добавил, что тем самым белорусов научили ценить и отстаивать то, что есть. Еще он сказал, что люди все видят и поэтому, у беглых нет и не будет поддержки.