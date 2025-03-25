«Образец настоящей конкуренции». Лукашенко обратился к экс-кандидатам на выборах президента после инаугурации

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к своим соперникам на президентских выборах во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости.
В своей речи белорусский лидер отдельно обратился к соперникам на президентских выборах — экс-кандидатам, которые выдвигали себя на пост президента. Он сказал, что на президентских выборах была продемонстрирована чистая конкуренция.
— Благодаря вам мы показали образец настоящей чистой конкуренции. Без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил, — заметил он.
Еще белорусский лидер поблагодарил не вписывающихся в политический и правовой форматы, которые продолжают из-за рубежа учить белорусов «жизни, отрабатывая гранты западных “демократий”.
Затем Александр Лукашенко напомнил о расследовании новой администрации США, которая вскрыла вопиющие случаи финансирования USAID и NED государственных переворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году.
— Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее — вопреки, мы стали сильнее, — прокомментировал глава республики.
Лукашенко указал на то, что белорусы берегут мир, который беглые ставят под угрозу, обеспечивают благополучие, которое те ставят под удар, когда выпрашивают «у своих хозяев санкции и бомбы». И добавил, что тем самым белорусов научили ценить и отстаивать то, что есть. Еще он сказал, что люди все видят и поэтому, у беглых нет и не будет поддержки.
— У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше: полмира мечтает о нашей «диктатуре» — диктатуре реальных дел и интересов наших людей, — констатировал президент Беларуси.
Напомним Александр Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025.
И мы писали, что перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку.