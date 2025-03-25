Лукашенко объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко подчеркнул, что сильная страна — это сильные регионы. Вместе с тем он уточнил:
— Мы прекратим стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города. У нас компактная страна.
Президент Беларуси отметил, что Беларусь может себе позволить эффективное для страны, а также удобное для людей распределение рабочих мест по всей ее территории: от Хотимска до Малориты и от Комарина до Браслава. Он уточнил, что для этого необходимо выравнивать возможности.
Глава государства заметил, где бы белорусы ни жили (большие деревни, районные центры, агрогородки), то везде должны быть условия, как в Минске.
— Качественные дороги, доступный транспорт — приоритет номер один, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном.
Тем временем Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.
Кроме того, Лукашенко поручил сделать туризм в Беларуси национальным проектом.