Лукашенко объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города

Президент Беларуси отметил, что Беларусь может себе позволить эффективное для страны, а также удобное для людей распределение рабочих мест по всей ее территории: от Хотимска до Малориты и от Комарина до Браслава. Он уточнил, что для этого необходимо выравнивать возможности.