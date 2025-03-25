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Лукашенко объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города

Лукашенко: Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко подчеркнул, что сильная страна — это сильные регионы. Вместе с тем он уточнил:

— Мы прекратим стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города. У нас компактная страна.

Президент Беларуси отметил, что Беларусь может себе позволить эффективное для страны, а также удобное для людей распределение рабочих мест по всей ее территории: от Хотимска до Малориты и от Комарина до Браслава. Он уточнил, что для этого необходимо выравнивать возможности.

Глава государства заметил, где бы белорусы ни жили (большие деревни, районные центры, агрогородки), то везде должны быть условия, как в Минске.

— Качественные дороги, доступный транспорт — приоритет номер один, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном.

Тем временем Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.

Кроме того, Лукашенко поручил сделать туризм в Беларуси национальным проектом.