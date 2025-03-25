Лукашенко назвал задачу Беларуси на ближайшую пятилетку

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал важную задачу для республики на ближайшие пять лет. Соответствующее заявление он сделал, выступая на церемонии инаугурации, местом проведения которой во вторник, 25 марта 2025 года, стал Дворец Независимости. Говоря о значимой и перспективной цели для всей Беларуси, Александр Лукашенко остановился на преемственности поколений.
— Мы смотрим за горизонт. Делаем все, чтобы наши дети и внуки, а потом их дети и внуки жили в своем мирном и процветающем государстве. На своей земле. В ближайшие пять лет нам надо набрать такую мощь, чтобы хватило заряда на долгую дистанцию. Время выбрало нас именно для этого! — констатировал вступивший в должность президента Беларуси.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко назвал значимую отрасль экономики Беларуси, развитие которой должно стать национальным проектом на ближайший пятилетний горизонт планирования (тут про это).