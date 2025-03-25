Лукашенко назвал задачу Беларуси на ближайшую пятилетку

— Мы смотрим за горизонт. Делаем все, чтобы наши дети и внуки, а потом их дети и внуки жили в своем мирном и процветающем государстве. На своей земле. В ближайшие пять лет нам надо набрать такую мощь, чтобы хватило заряда на долгую дистанцию. Время выбрало нас именно для этого! — констатировал вступивший в должность президента Беларуси.