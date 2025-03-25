Лукашенко сказал на инаугурации, что он — счастливый президент

25 марта Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси и сказал на церемонии инаугурации, что он — счастливый президент.
Выступая на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, Александр Лукашенко отметил, что приоритеты неизменны:
— Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого.
Он подчеркнул, что рядом с ним находятся настоящие единомышленники и патриоты.
— Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я — счастливый президент, а Беларусь — страна, в которой хочется жить, — сказал Лукашенко.
Ранее мы писали, что Лукашенко принял присягу и получил удостоверение президента Беларуси на инаугурации 25 марта 2025.
Еще Лукашенко на инаугурации вспомнил Трампа и вопиющие факты об USAID.
Также Лукашенко назвал выборы в Беларуси международным эталоном.