Юрий Слюсарь заявил о новых подходах к градостроительной политике в Ростовской агломерации

«Процесс должен носить более управляемый характер. Не важно, чья земля — муниципальная, государственная, выкупленная или переведенная из земель промышленного назначения. Если ты пришел к нам с проектом и хочешь получить разрешение на строительство, ты будешь строить то, что определили архитекторы в этом месте, то, что нужно Ростову и жителям. И исходя из тех параметров, которые мы зададим по архитектурному облику, по этажности, по объему», — сказал Юрий Слюсарь.