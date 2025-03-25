Юрий Слюсарь заявил о новых подходах к градостроительной политике в Ростовской агломерации

Представители регионального минтранса и минстроя, а также специалисты в сфере архитектуры и градостроительства на первом строительном штабе обсудили подходы к формированию градостроительной политики на территории Ростовской агломерации, которая нуждается в развитии транспортных коридоров и общественного транспорта.
Впереди ожидает работа по созданию в агломерации сети транспортно-пересадочных узлов, планируется завершение обхода Ростова и включение его в систему Азово-Черноморского кольца, создание транспортных обходов Новочеркасска и Азова, упорядочение системы региональных и межмуниципальных дорог, которые связывают центр и периферию «Большого Ростова». Как отметил глава донского региона, все это должно найти отражение в документах территориального планирования и госпрограммах.
Необходимо также провести инженерные изыскания в пойменной части Дона, которая является географическим центром агломерации. Его надо развивать через формирование природно-экологического каркаса — высадку городских лесов с учетом русел разлива реки. Начать предстоит с проведения инженерно-геологических, геодезических и гидрогеологических изысканий. Как считают специалисты, это позволит найти комплексные решения и к проблеме подтопления Батайска.
Еще одна задача — выработать для Ростовской агломерации единые градостроительные подходы. Юрий Слюсарь напомнил о том, что ждет результатов анализа по уже выданным разрешениям на строительство, и определил новые подходы в этой сфере.
«Процесс должен носить более управляемый характер. Не важно, чья земля — муниципальная, государственная, выкупленная или переведенная из земель промышленного назначения. Если ты пришел к нам с проектом и хочешь получить разрешение на строительство, ты будешь строить то, что определили архитекторы в этом месте, то, что нужно Ростову и жителям. И исходя из тех параметров, которые мы зададим по архитектурному облику, по этажности, по объему», — сказал Юрий Слюсарь.
Градостроительная политика должна быть определяющей при принятии решений о строительстве в городской черте, учитывать реальную потребность в тех или иных социальных объектах, парковых и пешеходных зонах, парковках, дорогах, подчеркивать уникальность Ростова, аутентичность города и традиции. Отдельного внимания заслуживает исторический центр Ростова. Действующие в городе правила не защищают уникальный исторический архитектурный облик.
«Красивый исторический центр. А у нас есть исторические здания, с которыми что хочешь, то и делай. Хочешь — крась, хочешь — не крась. Удивительная история! Если относишься к исторической части, это не твое право, а твоя обязанность фасад поддержать в нормативном состоянии и в соответствии с историческим обликом», — сказал Юрий Слюсарь.
Глава донского региона добавил, что в центре города-миллионника недостаточно пешеходных улиц. Их число нужно увеличивать, это в том числе будет влиять на развитие туристического потенциала донской столицы.