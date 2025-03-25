Депутаты губдумы поддержали преобразование Самары в городской округ

Депутаты губернской думы поддержали законопроект об изменении статуса Самары. Документ был принят сразу в двух чтениях на заседании областного парламента 25 марта 2025 года.
Так, законопроект предусматривает переход от двухуровневой системы самоуправления, которая оказалась неэффективна, к одноуровневой. Самара перестанет быть городским округом с внутригородским делением. Будет просто городским округом.
Изменения затронут и районные советы депутатов. Их упразднят. Состав гордумы будут формировать на основе прямых выборов по одномандатным избирательным округам. Число депутатов составит 37 человек.
Процесс смены системы самоуправления предусматривает переходный период, который займет около шести месяцев.