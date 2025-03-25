Лукашенко сказал, что будет сделано все обещанное в предвыборной программе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации сказал, что все обещанное в его предвыборной программе будет исполнено.
Белорусский лидер пояснил, что в предвыборной программе обозначены контуры стратегии белорусских властей. Также он сказал, что все обещанное в предвыборной программе будет осуществлено.
— Вы знаете: все, что мы пообещали, будет сделано. С вами вместе. Во имя благополучия страны и белорусского народа, — заявил он.
Александр Лукашенко сказал, что благодаря этому Беларусь сможет шагнуть в будущее. Крепкая экономика страны являются политикой и залогом успеха. А перспективные инвестпроекты, инновационные производства и новые рабочие места станут базисными задачами предстоящей пятилетки. Глава республики заметил, что Беларусь имеет колоссальный и даже уникальный научный потенциал во многих сферах.
— У нас есть все, чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку, — уверен белорусский лидер.
Здесь же Лукашенко указал на необходимость усиления традиционных отечественных конструкторских, инженерных и других школ в Беларуси, а также нарабатывать новые компетенции. Но при этом «не бежать сломя голову за новомодными трендами».
При этом в Беларуси будут заниматься искусственным интеллектом, квантовым компьютером и т.п. Но делать это во благо белорусского народа, а не «технологии ради технологий».
— Главное понять, что из этого всего массива новшеств действительно дает новое качество, экономит ресурсы, заметно облегчает и улучшает жизнь людей, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко обратился к экс-кандидатам на выборах президента после инаугурации: «Образец настоящей конкуренции».