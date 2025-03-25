Алексей Текслер вручил бойцам 90-й танковой дивизии региональные награды

— Уважаемые друзья, вы с честью прошли боевое крещение на передовой, выполнили поставленные задачи в сложных условиях, когда противник активно использует новые виды вооружений, в том числе беспилотники, — обратился к военным Алексей Текслер. — Это требует умения быстро ориентироваться в ситуации, оперативно и самостоятельно принимать решения, осваивать новое оборудование, приобретать особые навыки. Вы с этим справились! Каждый из вас — настоящий герой и пример для других военнослужащих и подрастающего поколения.