Алексей Текслер вручил бойцам 90-й танковой дивизии региональные награды

Региональные знаки отличия «За смелость и отвагу» получили двое участников специальной военной операции. Награда присваивается за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
— Уважаемые друзья, вы с честью прошли боевое крещение на передовой, выполнили поставленные задачи в сложных условиях, когда противник активно использует новые виды вооружений, в том числе беспилотники, — обратился к военным Алексей Текслер. — Это требует умения быстро ориентироваться в ситуации, оперативно и самостоятельно принимать решения, осваивать новое оборудование, приобретать особые навыки. Вы с этим справились! Каждый из вас — настоящий герой и пример для других военнослужащих и подрастающего поколения.
Глава региона подчеркнул, что правительство Челябинской области регулярно помогает армии. Налажена постоянная связь с командирами 90-й танковой дивизии, чтобы по необходимости направлять оборудование, снаряжение и технику.