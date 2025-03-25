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Мэр Омска Сергей Шелест высказался о черной краске на памятниках на бульваре Победы

Вчера вечером жители Омска обратили внимание на изменения, произошедшие с памятниками на бульваре Победы.

Бронзовые скульптуры, посвященные памяти героев, были покрыты черной краской, что вызвало недоумение и возмущение среди горожан. В ответ на общественное беспокойство администрация города прокомментировала ситуацию.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил в своем телеграм-канале, что внешний вид мемориала «Слава героям» является временным. Он подтвердил, что работа по обновлению памятников еще не завершена, и медные скульптуры скоро вернутся к своему привычному облику. По словам Шелеста, финальные работы планируется завершить к 30 апреля, и горожане смогут вновь увидеть памятник в привычном состоянии.

Таким образом, в Омске продолжается процесс подготовки к обновлению одного из значимых мемориалов, и его внешний вид вскоре порадует жителей города.