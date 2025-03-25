Мэр Омска Сергей Шелест высказался о черной краске на памятниках на бульваре Победы

Мэр Омска Сергей Шелест отметил в своем телеграм-канале, что внешний вид мемориала «Слава героям» является временным. Он подтвердил, что работа по обновлению памятников еще не завершена, и медные скульптуры скоро вернутся к своему привычному облику. По словам Шелеста, финальные работы планируется завершить к 30 апреля, и горожане смогут вновь увидеть памятник в привычном состоянии.