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Законодательные предложения донских депутатов переданы в Госдуму

Спикер законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко передал в Госдуму предложения донских депутатов. Инициативы касаются поддержки участников специальной военной операции, развития образования и здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, природопользования, экономики, физической культуры.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В частности, донские депутаты предложили освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд по делам особого производства и установить единые критерии предоставления земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ за особые заслуги.

Кроме того, депутаты донского парламента предложили включить Ростовскую область в перечень геостратегических территорий Российской Федерации, продлить для резидентов территорий опережающего развития срок предоставления льгот по налогу на прибыль, предусмотреть лицензирование деятельности для частных физкультурно-спортивных организаций, установить специальный рыбохозяйственный сбор и урегулировать вопрос с содержанием контейнерных площадок.

Также депутаты заксобрания Ростовской области выступили за ускорение принятия федерального закона «О землеустройстве».