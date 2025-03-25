Законодательные предложения донских депутатов переданы в Госдуму

Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.
В частности, донские депутаты предложили освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд по делам особого производства и установить единые критерии предоставления земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ за особые заслуги.
Кроме того, депутаты донского парламента предложили включить Ростовскую область в перечень геостратегических территорий Российской Федерации, продлить для резидентов территорий опережающего развития срок предоставления льгот по налогу на прибыль, предусмотреть лицензирование деятельности для частных физкультурно-спортивных организаций, установить специальный рыбохозяйственный сбор и урегулировать вопрос с содержанием контейнерных площадок.
Также депутаты заксобрания Ростовской области выступили за ускорение принятия федерального закона «О землеустройстве».