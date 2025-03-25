Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации 25 марта 2025 года заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре», передает БелТА.
— Полмира мечтает о нашей «диктатуре» — диктатуре реальных дел и интересов наших людей, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что в Беларуси со свободой слова все в порядке. Он также заявил, что в Беларуси побольше демократии, «чем у тех, кто называет себя ее эталоном». По словам главы государства, у каждого в стране есть конституционное право, а также возможность высказаться.
— Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны, — обратил внимание президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что белорусская сторона видит, к чему именно подобное может привести. Вместе с тем он напомнил, что страна прошла через многое, прокладывая свой собственный путь:
— И попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей, занимающих твердую государственную позицию, — это цена независимости государства. Цена благополучия нашего народа! — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о пересмотре жилищной политики Беларуси ради доступного арендного жилья.
Тем временем Лукашенко назвал задачу Беларуси на ближайшую пятилетку.
Кроме того, глава государства объявил, что Беларусь прекратит стягивать трудовые ресурсы в Минск и крупные города.