Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Президент обратил внимание, что в Беларуси со свободой слова все в порядке. Он также заявил, что в Беларуси побольше демократии, «чем у тех, кто называет себя ее эталоном». По словам главы государства, у каждого в стране есть конституционное право, а также возможность высказаться.